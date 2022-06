Draghi va a Kyiv con Macron e Scholz. E Medvedev li attacca: “Quei mangia rane, würstel e spaghetti” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tra ingenti misure di sicurezza, con reparti speciali e uomini dell’intelligence schierati lungo i corridoi delle carrozze delle delegazioni europee, si è tenuto un vertice notturno tra Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un summit informale della durata di due ore circa che si è tenuto mentre i tre leader europei, ora a Kyiv, hanno fatto il punto della situazione in vista dell’incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Draghi è rientrato nella sua cabina quando in Ucraina erano circa le due di notte. #Italian media reports that #French President Emmanuel #Macron, #German Chancellor Olaf #Scholz and #Italian Prime Minister Mario #Draghi have arrived in #Ukraine. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Tra ingenti misure di sicurezza, con reparti speciali e uomini dell’intelligence schierati lungo i corridoi delle carrozze delle delegazioni europee, si è tenuto un vertice notturno tra Mario, il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf. Un summit informale della durata di due ore circa che si è tenuto mentre i tre leader europei, ora a, hanno fatto il punto della situazione in vista dell’incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.è rientrato nella sua cabina quando in Ucraina erano circa le due di notte. #Italian media reports that #French President Emmanuel #, #German Chancellor Olaf #and #Italian Prime Minister Mario #have arrived in #Ukraine. ...

Pubblicità

AFP : #BREAKING Macron, Scholz, Draghi arrive in Kyiv: AFP - ilfoglio_it : ?? #Draghi a Irpin: 'Ricostruiremo tutto'. Alle 14, la conferenza stampa congiunta con Macron, Scholz e Zelensky ??… - Tg3web : È iniziata con una visita a Irpin, sobborgo di Kyiv martoriato dalla guerra, la missione in ucraina di Draghi, Mac… - Smargiasso1975_ : RT @putino: Macron, Scholz e Draghi hanno visitato Irpin, città dove, come in altre città della regione di Kyiv, sono state ritrovate, dopo… - TranslateWarIT : Il presidente rumeno si unirà a #Macron , #Scholz e #Draghi a #Kyiv Il presidente rumeno #Klaus Iohannis arrive… -