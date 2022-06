Diabete di tipo 2 aumenta la rinuncia cure nelle donne (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – Diabete tipo 2: aumenta la rinuncia alle cure soprattutto tra le donne, accentuata dalla pandemia. Il dato emerge dalla quindicesima edizione dell’Italian Diabetes Barometer Report. Il Diabete è sempre stata una malattia più diffusa tra i maschi, ma nel 2020 la percentuale di donne con Diabete ha raggiunto quella degli uomini, attestandosi al 5,9 per cento, in linea con la media nazionale. A dispetto di questo aumento, sono proprio le donne a rinunciare più spesso alle prestazioni sanitarie, anche in presenza di Diabete e di altre malattie croniche, ovvero il 22,7 cento contro il 17,2 per cento di uomini. Lo documenta la quindicesima edizione dell’Italian ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma –2:laallesoprattutto tra le, accentuata dalla pandemia. Il dato emerge dalla quindicesima edizione dell’Italians Barometer Report. Ilè sempre stata una malattia più diffusa tra i maschi, ma nel 2020 la percentuale diconha raggiunto quella degli uomini, attestandosi al 5,9 per cento, in linea con la media nazionale. A dispetto di questo aumento, sono proprio lere più spesso alle prestazioni sanitarie, anche in presenza die di altre malattie croniche, ovvero il 22,7 cento contro il 17,2 per cento di uomini. Lo documenta la quindicesima edizione dell’Italian ...

