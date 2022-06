Covid, Sileri: 'Iniziata un'ondata estiva, variante più diffusiva'. Gimbe: casi in aumento (Di giovedì 16 giugno 2022) La pandemia di Covid non è finita e a sottolinearlo è il sottosegretario alla Salute Sileri che parla di una curva in crescita: 'un 'ondata estiva che credo sarà anche autolimitante, già Iniziata in ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) La pandemia dinon è finita e a sottolinearlo è il sottosegretario alla Saluteche parla di una curva in crescita: 'un 'che credo sarà anche autolimitante, giàin ...

