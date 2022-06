(Di giovedì 16 giugno 2022) La politica della Bce per riportare l'"al 2% nel medio termine", "funzionerà. Non. Abbiamo la volontà e la capacità. Faremo tutto quello che ci vuole. Whatever it takes". Lo afferma il governatore della Banque du France Françoisde Galhau intervenendo a Young Factor. Per"l'è come la velocità di un'auto. Prima era zero e dovevamo ...

fisco24_info : Bce:Villeroy, riusciremo a frenare inflazione, non dubitate: Politica banca 'funzionerà. Abbiamo volontà e capacità' -

Gian Maria Gros - Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia; Francoisde Galhau, governatore Banque de France; Luis de Guindos, vice presidente.