Ascolti TV 15 giugno 2022, schizzano i numeri di Reazione a Catena: Marco Liorni da record (Di giovedì 16 giugno 2022) Mercoledì pieno, quello del 15 giugno 2022, per il palinsesto Rai e Mediaset che ha ottenuto ottimi riscontri negli Ascolti tv. Nell'Access Prime Time ha debuttato la nuova stagione di 'Techetechetè' su Rai 1, quindi Soliti Ignoti - Il ritorno non andrà più in onda fino al prossimo settembre. A seguire questa trasmissione sono stati 3.11 milioni di appassionati e share del 17.9%. In prima serata è Federica Sciarelli il secondo programma più guardato, specie per l'argomento trattato sulla bambina Elena. Boom per Reazione a Catena che con Marco Liorni non conosce crisi. Il game show ha raggiunto una nuova soglia, divenendo il programma più guardato dell'intera giornata.

