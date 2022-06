Ascolti tv 15 giugno 2022 | Cortellesi e Bova stravisti | ma vincenti Rai3 batte Canale5

(Di giovedì 16 giugno 2022)tv: il film di Rai1 davanti a Sciarelli e alla fiction Mediaset La televisione è ormai praticamente in ferie e così Rai1 propone il film stravisto Scusate se esisto con Paolae Raoul, registrando il 15,68% di share media con 2,485 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la commedia Torno indietro e cambio vita, sempre con, aveva raccolto il 16,77% e 2,9 milioni. Seconda piazza per Chi l’ha visto? sucon il 13,63% e 1,977 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 12,73% e sempre 1,9 milioni. Medaglia di bronzo per la miniserie L’Ora – Inchiostro contro piombo sucon l’8,61% e 1,303 milioni di contatti. Mercoledì scorso la fiction con Claudio Santamaria aveva fatto il 12,17% e ...

Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 15 giugno 2022. Scusate se Esisto (15.7%) doppia L’Ora – Inchiostro contro Piombo, che croll… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 15 giugno 2022: Scusate se esisto vince su Chi l’ha visto? e L’Ora - tvzoomitalia : #Ascoltitv 15 giugno 2022: Cortellesi e Bova stravisti, ma vincenti. Rai3 batte Canale5. “Scusate se esisto” 15,68%… - lua_relatos : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 15 giugno 2022: Brave and Beautiful si porta a casa 1.447.000 spettatori con il 19% di share. Altro buon risulta… -

... ' a tal fine è indetta un'assemblea pubblica, giorno Venerdì 17ore 18 presso la Sede ACI ... I predetti circoli auspicano che la Regionela voce di un popolo, quella dei veri cacciatori ...Venerdì 102022 è uscito ' La Coinquilina ', il nuovo singolo di Chiara Cami , fuori per 2o Records e in ... Che tipo di accoglienza ti aspetti Bella domanda! Spero che chiunquela ...Rai1 con un film in replica, “Scusate se esisto”, doppia la serie tv con Claudio Santamaria e vince agevolmente la serata del 15 giugno ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 15 giugno 2022 ...