Allarme meduse sullo Ionio. "Ecco perché aumentano" (Di giovedì 16 giugno 2022) Allarme meduse dalle acque del Mar Ionio: in Salento ne sono state avvistate migliaia nel tratto di costa di Lecce ma anche in altre aree. Ecco le due spiegazioni che danno i biologi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022)dalle acque del Mar: in Salento ne sono state avvistate migliaia nel tratto di costa di Lecce ma anche in altre aree.le due spiegazioni che danno i biologi

Pubblicità

repubblica : Salento, allarme meduse sullo Ionio: a riva è invasione di 'Pelagia noctiluca'. 'Meno pesci e calore in aumento: ec… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Salento, allarme meduse sullo Ionio: a riva è invasione di 'Pelagia noctiluca'. 'Meno pesci e calore in aumento: ecco le ca… - lc71488535 : RT @repubblica: Salento, allarme meduse sullo Ionio: a riva è invasione di 'Pelagia noctiluca'. 'Meno pesci e calore in aumento: ecco le ca… - raspa90 : RT @repubblica: Salento, allarme meduse sullo Ionio: a riva è invasione di 'Pelagia noctiluca'. 'Meno pesci e calore in aumento: ecco le ca… - repubblica : Salento, allarme meduse sullo Ionio: a riva è invasione di 'Pelagia noctiluca'. 'Meno pesci e calore in aumento: ec… -