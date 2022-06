WTA Birmingham 2022 | Halep avanza ai quarti | con Giorgi e Zhang finiti i primi turni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è concluso il mercoledì del torneo WTA 250 di, che si pone proprio in mezzo alla stagione su erba che culminerà con Wimbledon. Sei le partite andate in scena oggi, o meglio cinque più la prosecuzione dell’incontro vinto da Camilacon la ceca Tereza Martincova per 7-6(7) 6-4. Per la marchigiana, al secondo turno, ci sarà lo scoglio dell’americana Lauren Davis. Continua il percorso di Simona: la rumena supera per 6-3 6-2 la britannica Harriet Dart, in crescita soprattutto sulla superficie di casa, e prenota un’altra sfida contro una wild card locale, Katie Boulter, brava a eliminare la francese Caroline Garcia per 7-6(5) 6-1. Wta, Camilasupera Martincova in due set e accede agli ottavi Altro quarto già definito, ma nella parte alta, e ...