Vanessa Hudgens, svelato il segreto: ecco come replicare il suo trucco labbra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il trucco labbra di Vanessa Hudgens è stato il vero protagonista dei Tony Awards. La caratteristica di questo make up è negli angoli, accuratamente prolungati verso l’alto dal suo make up artist, Hung Vanngo (AP) Può un unico dettaglio beauty oscurare e far passare in secondo piano un intero make up? La risposta è sì. Almeno nel caso di Vanessa Hudgens. La star di High School Musical, infatti, non è passata inosservata ai Tony Awards. Avvolta in lungo abito nero, ha sfoggiato una lunga treccia a spiga di pesce e uno smokey eyes da manuale. Nonostante l’acconciatura molto sensuale, però, tutta l’attenzione è ricaduta sulle sue labbra. C’è qualcosa nel suo rossetto nude che attira in maniera particolare l’occhio dello spettatore. Una strategia rivelata dal suo make up ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildiè stato il vero protagonista dei Tony Awards. La caratteristica di questo make up è negli angoli, accuratamente prolungati verso l’alto dal suo make up artist, Hung Vanngo (AP) Può un unico dettaglio beauty oscurare e far passare in secondo piano un intero make up? La risposta è sì. Almeno nel caso di. La star di High School Musical, infatti, non è passata inosservata ai Tony Awards. Avvolta in lungo abito nero, ha sfoggiato una lunga treccia a spiga di pesce e uno smokey eyes da manuale. Nonostante l’acconciatura molto sensuale, però, tutta l’attenzione è ricaduta sulle sue. C’è qualcosa nel suo rossetto nude che attira in maniera particolare l’occhio dello spettatore. Una strategia rivelata dal suo make up ...

