Tina Cipollari senza freni, attacco ad una dama di Uomini e Donne: chi è?

Tina Cipollari ha dimostrato ancora una volta, di non avere peli sulla lingua. In queste ore, la storica opinionista di Uomini e Donne ha condiviso le parole di un follower che a sua volta si è scagliato contro una famosissima dama. 

Gemma Galgani rifatta? Stando ai rumor, Gemma Galgani avrebbe deciso di sottoporsi nuovamente ad una serie di trattamenti estetici. Ovviamente, la dama di Uomini e Donne vuole apparire più bella che mai per fare colpo sui cavalieri. Nel dettaglio, la 72enne piemontese si sarebbe fatta un intervento alla pelle del viso per renderla più levigata e luminosa. A questo punto il suo addio al programma sembrerebbe non essere ...

