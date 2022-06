Polizia arresta nove persone per spaccio, sequestrati droga e soldi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – Continuano i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato che, negli ultimi giorni, ha portato all’arresto di 9 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Solo in zona Casilino sono 5 le persone arrestate in diverse operazioni di Polizia. E’ stato arrestato durante un posto di controllo in via Fosso di S. Maura, dagli agenti della Sezione Volanti. L’uomo, un 53enne italiano, è stato notato dagli agenti mentre a bordo di un motoveicolo, quando li ha visti, ha invertito la marcia. Insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di fermarlo. Durante il controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di 90 grammi di cocaina nascosti nel vano sottosella, 1750 euro in contanti e 3 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – Continuano i servizi di controllo del territorio da parte delladi Stato che, negli ultimi giorni, ha portato all’arresto di 9gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini didi stupefacenti. Solo in zona Casilino sono 5 lete in diverse operazioni di. E’ statoto durante un posto di controllo in via Fosso di S. Maura, dagli agenti della Sezione Volanti. L’uomo, un 53enne italiano, è stato notato dagli agenti mentre a bordo di un motoveicolo, quando li ha visti, ha invertito la marcia. Insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di fermarlo. Durante il controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di 90 grammi di cocaina nascosti nel vano sottosella, 1750 euro in contanti e 3 ...

PorellaOfficial : RT @ISentinellidi: #USA La polizia arresta 31 #neonazisti del gruppo Patriot Front che si stavano dirigendo agli eventi #LGTBI #Pride in Id… - ISentinellidi : #USA La polizia arresta 31 #neonazisti del gruppo Patriot Front che si stavano dirigendo agli eventi #LGTBI #Pride… - DKaleeva : Milano, polizia in assetto antisommossa arresta due persone in Stazione ... - andreastoolbox : #Milano, polizia in assetto antisommossa arresta due persone in Stazione Centrale: una armata di colt - lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila -