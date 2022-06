Piatti piccoli e occhio alle etichette | come consumare la giusta quantità di cibo

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 giugno 2022), controllo dellee qualità degli ingredienti. E’ questa laricetta anti-spreco alimentare. Una dimensione etica e corretta che si può raggiungere grazie all’equilibrio delle porzioni in base alla natura del piatto. Un primo step è quello di verificare il conto delle calorie che assumiamo. Lo strumento che ci viene incontro è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rivoluzione in cucina: arriva lo chef robot “tuttofare” I cibi italiani con i nomi più strani Alimentazione al femminile, consigli utili per tutte le donne Proteine vegetali e microalghe : viaggio neldel futuro I migliori cibi anticancro secondo gli studi scientifici “Cibi Cotti”, viaggio tra i primi ...