Perché negli Usa non hanno visto arrivare l’uragano inflazione. L’analisi del Wsj (Di mercoledì 15 giugno 2022) Janet Yellen lo aveva detto giusto poche settimane fa, quando ancora l’inflazione americana non era balzata all’8,6%. “Penso di aver sbagliato allora sul percorso che l’inflazione avrebbe preso”. Il segretario al Tesoro americano, un passato al vertice di quella Fed che proprio in queste ore veleggia verso un aumento dei tassi di 75 punti base, dichiarando guerra al costo della vita, ha fatto quello che molti politici si rifiutano di fare, cioè ammettere l’errore e provare a correggere il tiro quando si è ancora in tempo. Da una parte l’economia americana è stata inondata di sussidi imposti dalla crisi pandemica, dall’altra sono arrivate le strozzature figlie dei lockdown cinesi e della guerra in Ucraina. Il risultato è stato un corto circuito domanda-offerta apparentemente micidiale. Poi, se si aggiunge la piena occupazione, la ripresa dei redditi e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Janet Yellen lo aveva detto giusto poche settimane fa, quando ancora l’americana non era balzata all’8,6%. “Penso di aver sbagliato allora sul percorso che l’avrebbe preso”. Il segretario al Tesoro americano, un passato al vertice di quella Fed che proprio in queste ore veleggia verso un aumento dei tassi di 75 punti base, dichiarando guerra al costo della vita, ha fatto quello che molti politici si rifiutano di fare, cioè ammettere l’errore e provare a correggere il tiro quando si è ancora in tempo. Da una parte l’economia americana è stata inondata di sussidi imposti dalla crisi pandemica, dall’altra sono arrivate le strozzature figlie dei lockdown cinesi e della guerra in Ucraina. Il risultato è stato un corto circuito domanda-offerta apparentemente micidiale. Poi, se si aggiunge la piena occupazione, la ripresa dei redditi e ...

