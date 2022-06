Perché l’asse Ue-Israele sul gas dipende dall’Egitto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Karine Elharrar, ministra israeliana dell’Energia, oggi è al Cairo per incontrare Abdel Fattah Al Sisi, presidente dell’Egitto, l’omologo Tarek El-Molla e Kadri Simson, commissaria europea per l’Energia. Al centro degli appuntamenti c’è il memorandum d’intesa firmato da Israele, Egitto e Commissione europea, durante l’incontro dell’East Mediterranean Gas Forum, per vendere gas all’Europa, impegnata a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Tra le soluzioni possibili per portare in Europa gas dagli importanti giacimenti israeliani Tamar e Leviathan la più praticabile tra le varie in campo oggi sembra essere quella che prevede un passaggio dall’Egitto tramite il cosiddetto “gasdotto della pace” (di cui l’azienda italiana Snam possiede il 25% delle quote). Da lì poi arrivare in Europa, probabilmente in Italia, passando dagli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Karine Elharrar, ministra israeliana dell’Energia, oggi è al Cairo per incontrare Abdel Fattah Al Sisi, presidente dell’Egitto, l’omologo Tarek El-Molla e Kadri Simson, commissaria europea per l’Energia. Al centro degli appuntamenti c’è il memorandum d’intesa firmato da, Egitto e Commissione europea, durante l’incontro dell’East Mediterranean Gas Forum, per vendere gas all’Europa, impegnata a ridurre lanza energetica dalla Russia. Tra le soluzioni possibili per portare in Europa gas dagli importanti giacimenti israeliani Tamar e Leviathan la più praticabile tra le varie in campo oggi sembra essere quella che prevede un passaggiotramite il cosiddetto “gasdotto della pace” (di cui l’azienda italiana Snam possiede il 25% delle quote). Da lì poi arrivare in Europa, probabilmente in Italia, passando dagli ...

