Metodologie didattiche | dal peer tutoring al Cooperative learning | dalla flipped classroom al Nudging 4 corsi con iscrizione e fruizione gratuite dei contenuti

(Di mercoledì 15 giugno 2022)di formazione professionale per docenti, organizzati e certificati da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. L’e ladei video presenti all’interno deisono. Al termine dei, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Metodologie didattiche: dal peer tutoring al Cooperative learning, dalla flipped classroom al Nudging. 4 corsi con… - Lingoyou3 : - BastiatContrari : @CanonF1 Ci sono, ma sono di sistema: percorso di formazione/reclutamento docenti, riorganizzazione cicli scolastic… - MatteoTomb : La #scuola si è ridotta a questo. L'articolo lo condivido al 100%, perché oramai si tiene di più alla pedagogia e a… - LaRicercaOnline : Non si tratta solo di mantenersi in allenamento dopo la laurea, né di curare la propria formazione nell’ambito degl… -

Orizzonte Scuola

...dell'Istruzione a seguito di bando pubblico risalente al 2019 proprio per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze digitali degli studenti attraverso...Molte istituzioni scolastiche considerano tali studenti nell'ambito dei bisogni educativi speciali (Bes) e, di conseguenza, attivanospecifiche oltre a predisporre un percorso ... Banchi con le rotelle “Li usiamo da oltre dieci anni, vi spiego in che modo e come si può innovare la didattica”, INTERVISTA al dirigente Giuliano Lamezia Terme - Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, ha partecipato al progetto “Smart Cities” con tre dei suoi alunni, Albino Trapuzzano (4A), Aurelio Aiello (3F), Francesco Lombard ...In Europa ci sono 3 milioni di studenti di latino. Il progetto Eulalia dell’università di Bologna insieme a Brescia, Colonia, Rouen, Salamanca e Uppsala, ha per obiettivo un certificato con validità i ...