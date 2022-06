La Cina in pressing sulla Russia | “Trovate una soluzione sull' Ucraina”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Primo contatto tra lae ladopo la telefonata del 25 febbraio, l'unica andata in scena dopo lo scoppio della guerra in. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio con l'omologo cinese Xi Jinping: a renderlo noto è la televisione cinese Cctv, spiegando che i due leader hanno espresso l'auspicio che tutti lavorino “in maniera responsabile” per risolvere la crisi in. Xi, da parte sua, ha ribadito la sua disponibilità a contribuire per giungere a una. “Tutte le parti dovrebbero spingere per unaadeguata della crisiin modo responsabile” il succo del messaggio di Pechino a Mosca, una chiara pressione per ritornare alla normalità.

