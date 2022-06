Koulibaly e Di Maria: trattati da top player in Italia, considerati “alternative” in Spagna (Di mercoledì 15 giugno 2022) La prima pagina di mercoledì 15 giugno del quotidiano spagnolo Sport è l’ennesima doccia gelata per il calcio Italiano. E deve far riflettere. In copertina ci sono Kalidou Koulibaly e Angel Di Maria. Sopra il titolo a carattere cubitali: “alternative“. Ebbene sì, il centrale del Napoli considerato praticamente all’unanimità il più forte difensore della Serie A e la prima scelta della Juventus per rinforzare il suo attacco in Spagna sono considerati delle alternative. In Italia trattati da top player, per gli altri una specie di piano B. L’articolo infatti racconta dell’interesse del Barcellona per i due giocatori, ma spiega anche che la prima scelta del tecnico Xavi sarebbe un’altra. In difesa preferirebbe puntare su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) La prima pagina di mercoledì 15 giugno del quotidiano spagnolo Sport è l’ennesima doccia gelata per il calciono. E deve far riflettere. In copertina ci sono Kalidoue Angel Di. Sopra il titolo a carattere cubitali: ““. Ebbene sì, il centrale del Napoli considerato praticamente all’unanimità il più forte difensore della Serie A e la prima scelta della Juventus per rinforzare il suo attacco insonodelle. Inda top, per gli altri una specie di piano B. L’articolo infatti racconta dell’interesse del Barcellona per i due giocatori, ma spiega anche che la prima scelta del tecnico Xavi sarebbe un’altra. In difesa preferirebbe puntare su ...

