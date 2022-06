Incidenti montagna | escursionista precipita e muore in Friuli

Pubblicità

Un noto alpinista, Claudio Ghezzi, 69 anni, di Missaglia (Lecco), ha perso la vita precipitando da una ferrata sulla Grigna. Incidente in montagna, recordman delle scalate muore sulla Grigna.

Il corpo di un uomo di 72 anni, di Tolmezzo (Udine), è stato trovato la notte scorsa, a Verzegnis, dai tecnici della Stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, che erano sulle sue tracce, ......confermata in pianta stabile per quei mesi dell'anno in cui l'affollamento della, spesso affrontata con poca prudenza da molti frequentatori, fa crescere a dismisura il rischio di'. Incidente in montagna, recordman delle scalate muore sulla Grigna Il corpo di un uomo di 72 anni, di Tolmezzo (Udine), è stato trovato la notte scorsa, a Verzegnis, dai tecnici della Stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, che erano sulle sue tracce, allertat ...Torna "Sicuri sul sentiero", una giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva, promossa da CNSAS e CAI ...