Il riscatto di Wiggins | bocciato da LeBron | adesso regala il match point ai Warriors

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L'ingrediente segreto del titolo di Golden State ha il sorriso timido di Andrew, la sorpresa di chi, assaggiato per la prima volta il palcoscenico più grande che l'Nba ha da offrire, ha ...

Pubblicità

Gazzetta_NBA : Il riscatto di Wiggins: prima bocciato da Lebron, adesso regala il match point ai suoi Warriors #nba -

La Gazzetta dello Sport

Lo show di Chase Center è la ciliegina sulla torta di playoff straordinari per. Dalla prima serie con Denver a queste Finals, il canadese timido e riservato è stato un crescendo continuo, in ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti NBA FINALS Disastro Smart,Green: ... 1 assist, 2 recuperi, 4/19 al tiro, 1/8 da tre, 2/2 ai liberi in 30 minuti ANDREW- Comincia ... Il riscatto di Wiggins: prima bocciato da LeBron, adesso regala il match point ai suoi Warriors Ad una vittoria dal titolo. Sembra incredibile, dopo tutto quello che ha passato negli ultimi 3 anni, ma nel giorno dell’anniversario dell’infortunio che ha dato inizio al calvario di Klay Thompson e ...