I Bts si prendono un periodo di pausa, l'annuncio a sorpresa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto dichiarato dalle star del K - pop non si tratta della fine del gruppo, ma i componenti si dedicheranno ai rispettivi progetti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto dichiarato dalle star del K - pop non si tratta della fine del gruppo, ma i componenti si dedicheranno ai rispettivi progetti ...

Pubblicità

Lifegoeseven131 : RT @italianarmyfam_: ??Durante il #BTSDinnerParty sono state confermate le seguenti notizie: - I BTS si prendono una pausa dalle attività… - blogcupoftea : Anche i BTS in pausa: inizia la carriera da solisti - ParliamoDiNews : I BTS si prendono una `pausa` per esplorare progetti solisti #BTS #15giugno - Agass1 : I BTS si sciolgono (o si prendono una pausa), i Boomer: “ahahah chi sono sti sconosciuti rincoglioniti” Ma quando moriranno sti dinosauri? - LaPaoEmme : I BTS si prendono una pausa dopo che gli hanno spremuti come limoni per far soldi. Immagino già le bimbe minchia e… -