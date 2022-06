Domani Draghi con Macron e Scholz a Kiev Nuove armi dall' occidente in Ucraina

Pubblicità

TgLa7 : #Draghi, #Macron e #Scholz domani a #Kiev. Per la prima volta nella lunga vita dell'#Unioneeuropea, i tre leader de… - GiovaQuez : Sen. Dessì: 'Il primo decreto Ucraina dà carta bianca a Draghi. Un domani potrebbe tranquillamente prendere tutta l… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - Marcos_5408 : RT @soniabetz1: basta verificare con l'#Draghi leggere i commenti e si vede quanto sia amato, rido sino a domani @SkyTG24 voi media siete i… - AnnaOri11 : RT @soniabetz1: basta verificare con l'#Draghi leggere i commenti e si vede quanto sia amato, rido sino a domani @SkyTG24 voi media siete i… -

Mondo, Macron e Scholz a Kiev. Sì dei leader alla candidatura dell'Ucraina nell'Ue Gli ... a quanto risulta anon si esclude di intervenire sui consumi per risparmiare metano, in primo ...... posizionato al centro, avesse ai suoi lati Macron e, mentre all'esterno ci fossero Scholz e ... Da, sottolinea, "la Commissione Ue porrà le basi per la discussione e delle decisioni ...Ancora Italia e Partito Comunista della Valle d'Aosta annunciano la partecipazione alla manifestazione "Tutti uniti contro Draghi" di domani, sabato. I partiti terranno un presidio ad Aosta, in place ...Sciopero dei mezzi in arrivo per venerdì 17 giugno a Milano. Lo hanno annunciato le sigle di sindacati Al Cobas, Cub Pi, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa. Per venerdì potrà essere a rischio la circo ...