**Covid: no obbligo mascherine ad esami nelle scuole** (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022 non si applica" l'obbligo di mascherine. Si legge nella bozza del dl oggi all'esame del Cdm.

