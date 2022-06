Pubblicità

sportli26181512 : Cessione Sampdoria: 'Tre cordate arrivate alla due diligence': Torna a parlare l'advisor della Sampdoria, il commer… - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, è l'ora dei #filtri. Non quelli di Edoardo #Garrone... - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, incarichi e investimenti nello sport: ecco chi è David #Blitzer #Samp - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Parodi: a breve un’offerta dagli USA #Bilitzer - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Osimhen allontana la cessione di #Petagna? Il punto #samp -

Il 35enne romano ha il contratto in scadenza nel 2024 e laper lasciarlo andare chiede 3 ... Il City ha aperto alladel brasiliano ma chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il ...Calciomercato: il Napoli detta le condizioni per ladi Petagna. I blucerchiati forti sull'attaccante Laè alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. I blucerchiati, ..."C’è molto da lavorare e poco da comunicare: una gestione complessa, tre cordate in due diligence, temi di verifica dei numeri ma anche di verifica del lato sportivo, non mia materia. Con l’advisor La ...La cessione della Sampdoria rimane fondamentale ma serve non commettere l'errore di iEdoardo Garrone. I filtri devono ...