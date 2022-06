C’è un complotto no-vax anche per la paralisi facciale di Justin Bieber (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il caso di Justin Bieber – che è stato costretto a rinunciare ai prossimi concerti a causa di una paralisi al volto causata dalla sindrome di Ramsay Hunt, come spiegato dalla stessa pop star su Instagram – sta alimentando i soliti complotti sui social network che meritano di essere assolutamente sbufalati e stoppati sul nascere. La diffusione della disinformazione su quanto accaduto al cantante è davvero impressionante. Twitter, Instagram, TikTok: non c’è nessun social network che sia risparmiato dalla diffusione di un complotto – soprattutto tra profili no-vax che, però, riescono a raggiungere vastissime platee – sul fatto che questa paralisi facciale (che ha bloccato la prossima attività sul palco di Justin Bieber) fosse dovuta al vaccino contro il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il caso di– che è stato costretto a rinunciare ai prossimi concerti a causa di unaal volto causata dalla sindrome di Ramsay Hunt, come spiegato dalla stessa pop star su Instagram – sta alimentando i soliti complotti sui social network che meritano di essere assolutamente sbufalati e stoppati sul nascere. La diffusione della disinformazione su quanto accaduto al cantante è davvero impressionante. Twitter, Instagram, TikTok: non c’è nessun social network che sia risparmiato dalla diffusione di un– soprattutto tra profili no-vax che, però, riescono a raggiungere vastissime platee – sul fatto che questa(che ha bloccato la prossima attività sul palco di) fosse dovuta al vaccino contro il ...

