Anche Ikea riduce il business in Russia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anche il colosso dell'arredamento low cost riduce il business in Russia, ma lascia una porticina aperta: Ikea ha annunciato la vendita delle 4 fabbriche nel Paese e lo stop al commercio al dettaglio, ...

LadyGazzaLadra : RT @LConversazione: E anche #Ikea lascia definitivamente il mercato della #Russia. Si sta cercando un acquirente per gli stabilimenti sul t… - AzzoM55 : @Agenzia_Ansa Ora, anche ipotizzando di non avere una laurea in economia, a naso ci sono tutti i presupposti perché… - aledicicco : RT @zav_news: ???? Anche #IKEA lascia il mercato della #Russia e vende tutti i suoi stabilimenti - zav_news : ???? Anche #IKEA lascia il mercato della #Russia e vende tutti i suoi stabilimenti - Hermandouble7 : @wazzaCN Ci sono anche i trucioli dell’Ikea? -