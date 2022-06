(Di martedì 14 giugno 2022) Tra poco più di 20 giorni si svolgerà Money In The Bank a Las Vegas e la WWE sta procedendo con i match di qualificazione per i due match con la scala. Per quanto riguarda il match femminile, venerdì scorso a SmackDown la prima a qualificarsi è stata Lacey Evans, mentre stanotte altri due posti sono stati messi in palio attraverso un tag team match. Motivazioni diverse, obiettivo in comune Ad affrontarsi nel tag team match sono state da una parte Liv, vincitrice nel 2018, dall’altra Doudrop e Nikki A.S.H vincitrice lo scorso anno. Ladelle bionde ha funzionato molto bene e nonostante abbiano sofferto in alcuni tratti del match la superiorità fisica di Doudrop, alla fine sono uscite vincitrici dalla contesa grazie ad una DDT disu Nikki A.S.H. In attesa di ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Alexa Bliss e Liv Morgan in coppia per una sera, entrambe ottengono il pass per MITB -… - Dayline1993 : @YaOnlyLivvOnce per favore, crea un tag team con alexa.... insieme sareste esplosive... un dream team incredibile..… - Zona_Wrestling : #WWE Alexa Bliss: 'Mi piacerebbe affrontare Rhea Ripley nel main event di WrestleMania' - - SpazioWrestling : Alexa Bliss: 'Voglio affrontare Rhea Ripley' #WWE #AlexaBliss #RheaRipley - SpazioWrestling : WWE: Alexa Bliss vorrebbe fare squadra con Liv Morgan #AlexaBliss #WWE -

Le Superstarincluse nei due set includono AJ Styles,Bliss, Asuka, Becky Lynch, Cesaro, Hulk Hogan, Roman Reigns, Seth Rollins, Shayna Baszler, Sheamus e Shinsuke Nakamura. Molte delle ......è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... AJ Styles: 91 Akira Tozawa: 75Bliss: 84 Alexander Wolfe: 77 André the Giant: 88 Angel Garza: ...Bengaluru, June 14: Seth Rollins is the first participant from WWE’s male roster to qualify for the Money ... a moment that is dubbed as 'the heist of the century.’ Alexa Bliss and Liv Morgan defeated ...Here's a roundup of the 13 June edition of Monday Night Raw that took place at the Intrust Bank Arena in Wichita, Kansas.