Vendeva supercar che non possedeva, ma le caparre svanivano nel nulla: condannato truffatore PESARO - Le caparre per l'acquisto dell'auto, molto sostanziose, ma il mezzo non veniva consegnato. Ieri davanti al giudice monocratico è arrivata la condanna per M. C. 57 anni titolare di una ...