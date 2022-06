Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 4.939 contagi e 6 morti. A Roma 2.954 casi (Di martedì 14 giugno 2022) Sono 4.939 i contagi registrati oggi, 14 giugno, nel Lazio secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I casi a Roma città sono a quota 2.954. Nello specifico “oggi nel Lazio, su 4.902 tamponi molecolari e 22.201 tamponi antigenici, per un totale di 27.103 tamponi, si registrano 4.939 nuovi casi positivi (+3.239); sono 6 i decessi (+2), 467 i ricoverati (-5), 29 le terapie intensive (stabili) e +3.030 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,2%”. Nel dettaglio i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.043 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.206 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 705 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Sono 4.939 iregistrati, 14 giugno, nelsecondo il bollettino con i datidella Regione. Icittà sono a quota 2.954. Nello specifico “nel, su 4.902 tamponi molecolari e 22.201 tamponi antigenici, per un totale di 27.103 tamponi, si registrano 4.939 nuovipositivi (+3.239); sono 6 i decessi (+2), 467 i ricoverati (-5), 29 le terapie intensive (stabili) e +3.030 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,2%”. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 1.043 i nuovie 3 i decessi; Asl2: sono 1.206 i nuovie 1 decesso; Asl3: sono 705 i ...

