Ucraina | Onu | ' corsa a combustibili fossili rafforza flagello della guerra'

(Roma, 14 giu. Adnkronos) - Spendere soldi per carbone, petrolio e gas a seguito della guerra in Ucraina è una "delusione". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in un videomessaggio al sesto vertice mondiale austriaco a Vienna, spiegando che molti paesi vogliono aumentare la propria produzione di combustibili fossili per dipendere meno dalle forniture russe. In questo modo tuttavia, secondo Guterres, l'aumento dell'uso del carbone non farà che rafforzare il "flagello della guerra, dell'inquinamento e della catastrofe climatica", mentre l'energia rinnovabile dovrebbe far parte del piano di pace del 21° secolo. I piani nazionali per ridurre le emissioni di carbonio, ha concluso, ...

