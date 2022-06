Traffico Roma del 14-06-2022 ore 15:30 (Di martedì 14 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in aumento il Traffico lungo la carreggiata esterna tra la colomba e la Appia e nessun altro disagio di nuovo sulle restante percorso pochi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 sull’intero tratto della tangenziale est nella città di Roma prudenza per i possibili disagi a causa di un incidente su via Cristoforo Colombo 3 a viale Carlo Levi via dell’Oceano Atlantico verso il centro per lo stesso motivo attenzione su via Collatina vicino via Giorgio Perlasca in prossimità di Torpignattara attenzione lungo via Casilina perché a causa della sede stradale danneggiata si viaggia con Samsung alternato vicino via Vibio sequestre con più Traffico possibile torna la Millemiglia via la rievocazione della corsa storica giunta la sua ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in aumento illungo la carreggiata esterna tra la colomba e la Appia e nessun altro disagio di nuovo sulle restante percorso pochi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 sull’intero tratto della tangenziale est nella città diprudenza per i possibili disagi a causa di un incidente su via Cristoforo Colombo 3 a viale Carlo Levi via dell’Oceano Atlantico verso il centro per lo stesso motivo attenzione su via Collatina vicino via Giorgio Perlasca in prossimità di Torpignattara attenzione lungo via Casilina perché a causa della sede stradale danneggiata si viaggia con Samsung alternato vicino via Vibio sequestre con piùpossibile torna la Millemiglia via la rievocazione della corsa storica giunta la sua ...

