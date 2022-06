(Di martedì 14 giugno 2022) Giugno è il mese di debutto dellaskincare di Kim. Si chiamaBy Kim, e gli appassionati di cosmetici attendono il lancio sul sito web ufficiale per il 21 del mese. Per Kimnon si tratta della prima avventura imprenditoriale in campo cosmetico: già 5 anni fa aveva creato KKW Beauty con il quale aveva reso disponibile per tutti il make up per realizzare il suo famoso contouring. Oggi però alcune cose sono cambiate, a partire dal nuovo brand che porta ancora una volta il suo nome, ma da cui è sparita la W, che indicava il cognome da sposata, West (Kim e Kanye si sono ufficialmente lasciati). È cambiata anche la mission: questa volta il brand si concentra su formule sostenibili per idratare lae darlelinfa. “Sono ...

Pubblicità

DireDonna

...Kardashian. La rivelazione shock L'influencer da oltre trecento milioni di follower, ... al celebre New York Times , in occasione del lancio della sua nuova linea cosmetica,, in arrivo questo ...E ieri infattiha annunciato la nascita del suo nuovo brandbyby, il nuovo brand skin care diKardashianbyè nata dal sogno della Kardashian di colmare il ... SKKN By Kim è la nuova linea di trattamenti per la pelle di Kim Kardashian Giugno è il mese di debutto della nuova linea skincare di Kim Kardashian. Si chiama SKKN By Kim, e gli appassionati di cosmetici attendono il lancio sul sito web ufficiale per il 21 del mese. Per Kim ...Kim Kardashian, in un'intervista per il lancio della sua linea beauty, ha rivelato che per restare giovane mangiarebbe anche la ca*ca.