Raffaele Boemio e il Tempo di Archè | mostra alla Galleria Frame Ars Artes di Napoli

#RaffaeleBoemio e il #Tempo di #Archè, #mostra alla #GalleriaFrameArsArtes di #Napoli - Il tratto primitivo di Raffaele Boemio. Tempo di archè #arte #Napoli - Materia in divenire, forme ispirate alla Natura, al suo potere maieutico, contrapposto alla condizione umana perennemente in bilico - Tempo di Archè. Personale di Raffaele Boemio alla galleria FrameArsArtes di Napoli. Vernissage 10 giugno 2022

«Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo», recita nell'Antico Testamento l'Ecclesiaste (3, 1). Sembra ispirarsi a questo versetto la recente ricerca artistica ed est/etica di Raffaele Boemio, classe 1952, pittore e scultore di Afragola nutrito di impegno civile. E si intitola non a caso 'Tempo di Archè' la mostra alla Galleria Frame Ars Artes di Napoli. Materia in divenire, forme ispirate alla Natura, al suo potere maieutico, contrapposto alla condizione umana perennemente in bilico tra...