Psg Scamacca, la trattativa prosegue: le richieste del Sassuolo (Di martedì 14 giugno 2022) Il Psg non molla la pista che porta a Scamacca: il Sassuolo chiede 50 milioni, la trattativa va avanti per l'attaccante Il Psg dopo i cambiamenti tra diesse e allenatore starebbe pensando a rivoluzionare anche la rosa. I parigini continuano a non mollare la pista Scamacca. Il Sassuolo al momento spara alto sulle cifre visto che chiede 50 milioni, ma il Psg al momento offre 35 milioni più bonus. La volontà è quella di proseguire nella trattativa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

