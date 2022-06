Pasta cremosa con pomodorini e stracchino: il primo semplice e goloso! (Di martedì 14 giugno 2022) La Pasta al sugo è un grande classico della cucina italiana, ma cremosa con i pomodorini e lo stracchino è una novità imperdibile! Potete variare la nostra proposta servendovi di qualsiasi formaggio fresco spalmabile e sostituendo i pelati con ortaggi freschi. Trasformerete un primo, forse un po’ scontato, in un sorprendente capolavoro. Un condimento dalla consistenza corposa e morbida, filante e profumata, rende spaghetti, penne, fusilli o tortiglioni incredibilmente speciali. Gustosa e genuina, una pietanza così è davvero completa: in un colpo solo farete un pieno di vitamine, sali minerali, proteine vegetali nobili e carboidrati. Presenterete in tavola una ricetta inedita e speciale per la vostra famiglia, ma non solo, anche per gli amici di sempre che sorprenderete con semplicità. Curiose? ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 giugno 2022) Laal sugo è un grande classico della cucina italiana, macon ie loè una novità imperdibile! Potete variare la nostra proposta servendovi di qualsiasi formaggio fresco spalmabile e sostituendo i pelati con ortaggi freschi. Trasformerete un, forse un po’ scontato, in un sorprendente capolavoro. Un condimento dalla consistenza corposa e morbida, filante e profumata, rende spaghetti, penne, fusilli o tortiglioni incredibilmente speciali. Gustosa e genuina, una pietanza così è davvero completa: in un colpo solo farete un pieno di vitamine, sali minerali, proteine vegetali nobili e carboidrati. Presenterete in tavola una ricetta inedita e speciale per la vostra famiglia, ma non solo, anche per gli amici di sempre che sorprenderete con semplicità. Curiose? ...

