Parma | Zeppieri rimonta Mager | bene Cobolli | Arnaboldi e Cecchinato

(Di martedì 14 giugno 2022) Si completa il primo turno al Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tennis Club President di Montechiarugolo (). Nel primo derby tricolore il romano supera il ligure

Pubblicità

Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Da Parma: Zeppieri e Cobolli on fire. L’Italia 3.0 della racchetta prenota il futuro (con il programma di domani) https:/… - livetennisit : Da Parma: Zeppieri e Cobolli on fire. L’Italia 3.0 della racchetta prenota il futuro (con il programma di domani) - riviera24 : Challenger Parma, il sanremese Mager cede a Zeppieri - Riviera24 - live_tennis : Parma Challenger - 1st Round: Giulio Zeppieri beat Gianluca Mager 5-7, 6-3, 6-2 - Elia_Amat : Con la stagione su erba ormai entrata nel vivo e le quali di #Wimbledon alle porte mi chiedo perchè Nardi, Cobolli… -

Il resto della truppa italiana impegnata nel tabellone cadetto salutagià il primo giorno. A ... Salvatore Caruso contro Alessandro Giannessi e Gianluca Mager contro Giulio, entrato in ......10- Genova (202 Km) CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 Everton - Crystal Palace 3 - 2 21:00 Aston ...20 Jason Murray Kubler - Pedro Sousa 2 - 0 11:50 Sean Cuenin - Giulio0 - 2 11:55 Laura ...Sanremo. Esordio negativo per il sanremese Gianluca Mager al Challenger Parma, in programma dal 12 al 19 giugno. Il tennista di Sanremo, dopo aver preso parte al Challenger Perugia, oggi, ai sedicesim ...Si è aperto sui campi in terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo con il primo turno di qualificazioni l’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Grou ...