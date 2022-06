Palermo a caccia di un bomber

Pubblicità

ilSicilia.it

Lui è un cane simil Jack Russel di circa cinque anni trovato nelle montagne dial limite ...abbandonato o perché si era stufato di lui o perché non abbastanza (o non più) bravo nella. ...ancoraalla bara scomparsa dal 9 giugno dal cimitero dei Rotoli di. Un palermitano, da anni residente a Torino, Francesco Morante, ha denunciato ai carabinieri che non si trova più il feretro ... Palermo, rapina a mano armata alle poste: è caccia a due banditi Palermo, consiglieri in manette: flop di voti per loro Polizzi supera di poco i 50 voti, Lombardo è sopra i 100 ...Fratelli d'Italia per Lagalla Sindaco, eletti nella lista per le Elezioni Comunali Palermo 2022. Candidati, risultati e preferenze dei seggi ...