Milan su Asensio, la scalata Real e l'asse Maldini - Ancelotti (Di martedì 14 giugno 2022) MilanO - Per un Milan che punta a vincere anche in Europa nel giro di qualche anno, c'è bisogno di giocatori che la Champions League non solo l'abbiano giocata, ma anche vinta. I rossoneri dopo aver ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 giugno 2022)O - Per unche punta a vincere anche in Europa nel giro di qualche anno, c'è bisogno di giocatori che la Champions League non solo l'abbiano giocata, ma anche vinta. I rossoneri dopo aver ...

Pubblicità

AntoVitiello : #BrahimDiaz verso la conferma del secondo anno di prestito dal #RealMadrid #Asensio continua a interessare molto a… - sportli26181512 : Milan su Asensio, la scalata Real e l'asse Maldini-Ancelotti: Il contratto del trequartista spagnolo scadrà a giugn… - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: Non era mai uscito dai radar ????. #Maldini insiste per #Asensio, confermata indiscrezione del @CorSport sulla telefonata… - untalwaldo : RT @AntoVitiello: #BrahimDiaz verso la conferma del secondo anno di prestito dal #RealMadrid #Asensio continua a interessare molto alla di… - Matteo71021942 : Non penso di essere pronto per la combo #Asensio+#DeKateleare. Le mie coronarie sono fragili... #milan #mercato -