Migliore fotocamera Samsung Galaxy Note 20 con patch di giugno 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) I Samsung Galaxy Note 20 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software in grado di offrire prestazioni della fotocamera migliorate. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti. L’ultimo aggiornamento viene fornito con la serie firmware N98xU1UEU2FVEB, che migliora la funzione di ritratto notturno, il che significa che sarà possibile catturare immagini di ritratti di qualità superiore di persone in condizioni di scarsa illuminazione. L’aggiornamento include anche la patch di sicurezza di giugno 2022, che migliora la privacy e la sicurezza del telefono correggendo 66 vulnerabilità. Se avete un Samsung Galaxy Note 20 importato dagli Stati Uniti, potete scaricare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022) I20 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software in grado di offrire prestazioni dellamigliorate. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti. L’ultimo aggiornamento viene fornito con la serie firmware N98xU1UEU2FVEB, che migliora la funzione di ritratto notturno, il che significa che sarà possibile catturare immagini di ritratti di qualità superiore di persone in condizioni di scarsa illuminazione. L’aggiornamento include anche ladi sicurezza di, che migliora la privacy e la sicurezza del telefono correggendo 66 vulnerabilità. Se avete un20 importato dagli Stati Uniti, potete scaricare ...

Pubblicità

bashfuleye : @steveparkver ceh dai.. sono migliore come fotocamera i miei occhi - Thesaucest : @pansera_matteo No troppo xr ha fotocamera migliore dell x? - idrossibenzoato : @miserablelemon No allora, so che ci sono i modelli di Nintendo DS più recenti con fotocamera inclusa, però di sicu… - Man15103 : RT @K_randomletters: #15 Credo che potrei iniziare a posare per una fotocamera migliore di quella del mio cellulare - dareeoRom : @quellamagnifica Qualità fotocamera di merda. Sono molto figo con una qualità migliore -