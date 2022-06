Maradona | ora alcuni credono davvero di vederlo sugli spalti | la foto di un uomo con il cappellino blu diventa virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) “Marylin ed Elvis vivono alle Hawaii, hanno aperto un bar che si chiama Star, fanno affari d’oro”: così canta Francesco Gabbani in una hit estiva di qualche anno fa. Chissà se davanti al bar c’è anche Diego Armandoa palleggiare a piedi nudi sulla sabbia: come già successo per altri grandi personaggi, da Jim Morrison a Elvis Presley per l’appunto, anche sul Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020, si stanno scatenando infatti le teorie più bizzarre. Dopo il primo “avvistamento” a Wembley in occasione della partita dello scorso primo giugno tra Italia e Argentina, ecco un’altra segnalazione che arriva questa volta proprio dalla sua Argentina.“non se n’è mai andato”, si mescola tra la folla per andare a vedere le partite del suo amato calcio: è questa la versione rilanciata da molti tifosi soprattutto in Sud America, tra chi sceglie di ...