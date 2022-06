Malagò: 'Lega e Figc trovino il modo di andare d'accordo' (Di martedì 14 giugno 2022) "Bisogna trovare il modo di andare d'accordo, nessuno è obbligato ad andare a cena o spendere i fine settimana insieme, ma sotto due - tre elementi è interesse di tutti, Lega e Figc, andare d'accordo". Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Bisogna trovare ildid', nessuno è obbligato ada cena o spendere i fine settimana insieme, ma sotto due - tre elementi è interesse di tutti,d'".

Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del CONI. "Qui al Salone d'Onore, ho ricordato ai presidenti, con molti dei quali ho un rapporto importante, che la Lega è una componente della federazione - ha aggiunto Malagò - Bisogna trovare il modo di andare d'accordo".