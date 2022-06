Lightyear – La vera storia di Buzz, recensione della dramedy fantascientifica prequel di Toy Story (Di martedì 14 giugno 2022) La nostra recensione di Lightyear – La vera storia di Buzz, dramedy sci-fi di Angus MacLane, che racconta le origini dello space ranger protagonista di Toy Story, un film per tutta la famiglia ribollente di messaggi positivi Nel 1995 il piccolo Andy Davis riceve in regalo per il suo compleanno l’action figure del protagonista del suo film sci-fi preferito e il resto è storia (del cinema). L’eroe che ha infiammato la meraviglia di Andy è uno space ranger impavido e tutto d’un pezzo e il film che ne racconta le gesta è Lightyear – La vera storia di Buzz. O almeno, è quanto ci viene suggerito all’inizio della pellicola firmata da Angus MacLane la quale, a tre anni ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 14 giugno 2022) La nostradi– Ladisci-fi di Angus MacLane, che racconta le origini dello space ranger protagonista di Toy, un film per tutta la famiglia ribollente di messaggi positivi Nel 1995 il piccolo Andy Davis riceve in regalo per il suo compleanno l’action figure del protagonista del suo film sci-fi preferito e il resto è(del cinema). L’eroe che ha infiammato la meraviglia di Andy è uno space ranger impavido e tutto d’un pezzo e il film che ne racconta le gesta è– Ladi. O almeno, è quanto ci viene suggerito all’iniziopellicola firmata da Angus MacLane la quale, a tre anni ...

Pubblicità

DisneyPixarIT : Prima di essere il giocattolo di Andy, è stato il film preferito di Andy. ?? Vieni a scoprire #Lightyear - La Vera… - Emmachampagne95 : RT @DisneyPixarIT: Preparati a spiccare il volo e scoprire le origini del leggendario Space Ranger: Buzz Lightyear! ?? #Lightyear - La vera… - StigmabaseF : Lightyear: la Disney Pixar torna nella sale con la vera storia di Buzz, ma non in 14 paesi ...: Lo spin off della s… - flamanc24 : RT @DisneyPixarIT: Preparati a spiccare il volo e scoprire le origini del leggendario Space Ranger: Buzz Lightyear! ?? #Lightyear - La vera… - EffecomeF : RT @EffecomeF: “Verso l’infinito e oltre …”?? #Lightyear - La Vera Storia di Buzz dal 15 Giugno al cinema!? #Disney -