Lady Gaga in Joker 2 nel ruolo di Harley Quinn: l’indiscrezione sul sequel Folie à Deux di Todd Phillips (Di martedì 14 giugno 2022) Lady Gaga in Joker 2? Questo è quanto riportano fonti internazionali a seguito dell’annuncio del secondo capitolo del capolavoro di Todd Phillips del 2019, con un Joaquin Phoenix tra le sue migliori interpretazioni. Lady Gaga in Joker 2 Questa mattina The Hollywood Reporter ha scritto che la popstar statunitense sarebbe in trattativa per interpretare Harley Quinn, personaggio nato nel 1992 da un’idea di Paul Dini e Bruce Timm per la serie d’animazione Batman. Nella trama, Harley Quinn è partner in crime di Joker, storico avversario dell’uomo pipistrello. Per il momento le voci non sono confermate, ma la presenza del personaggio è data dal titolo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022)in2? Questo è quanto riportano fonti internazionali a seguito dell’annuncio del secondo capitolo del capolavoro didel 2019, con un Joaquin Phoenix tra le sue migliori interpretazioni.in2 Questa mattina The Hollywood Reporter ha scritto che la popstar statunitense sarebbe in trattativa per interpretare, personaggio nato nel 1992 da un’idea di Paul Dini e Bruce Timm per la serie d’animazione Batman. Nella trama,è partner in crime di, storico avversario dell’uomo pipistrello. Per il momento le voci non sono confermate, ma la presenza del personaggio è data dal titolo ...

Pubblicità

hufflexmoony : no ma in che senso joker 2 sarà un musical con lady gaga - CaprariNews : #BreakingNews: Lady Gaga è in trattative per il ruolo di Harley Quinn in #Joker2 - alessiettaN : Ma Lady Gaga non può pensare solo a cantare e basta? - artmusicgagaa : Lamentatevi anche del fatto che forse Lady Gaga interpreterà Harley Quinn, tanto non sapete fare altro. Nel frattem… - neverloland : esattamente perché vi lamentare di Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn? onestamente potrebbe essere perfetta. -