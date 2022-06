La piccola Elena uccisa dalla madre con un coltello, per il pm è omicidio premeditato (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la madre. La piccola Elena Del Pozzo, che nel racconto di Marina Patti sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è stata uccisa da chi le aveva dato la vita e che ha indicato ai carabinieri dove trovare il corpo. "Non ero in me", ha detto a conclusione della confessione che ha portato al fermo, che dovrà poi essere convalidato. La piccola - hanno affermato i carabinieri di Catania nel corso di una conferenza stampa - è stata uccisa in casa con un coltello da cucina dopo essere stata prelevata all'asilo. Il movente, negato dalla donna, è la gelosia per la relazione intrecciata dal padre di Elena con un'altra donna. Prima di andare a prendere la bambina a scuola, la donna si è procurata una pala e una zappa e ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - È stata la. LaDel Pozzo, che nel racconto di Marina Patti sarebbe stata rapita da un commando di uomini armati, è statada chi le aveva dato la vita e che ha indicato ai carabinieri dove trovare il corpo. "Non ero in me", ha detto a conclusione della confessione che ha portato al fermo, che dovrà poi essere convalidato. La- hanno affermato i carabinieri di Catania nel corso di una conferenza stampa - è statain casa con unda cucina dopo essere stata prelevata all'asilo. Il movente, negatodonna, è la gelosia per la relazione intrecciata dal padre dicon un'altra donna. Prima di andare a prendere la bambina a scuola, la donna si è procurata una pala e una zappa e ...

