Juventus | via allenatore Primavera | ufficiale divorzio da Bonatti

(Adnkronos) – La Juventus annuncia il divorzio dall'allenatore Andrea Bonatti, tecnico della Primavera. "Si dividono le strade della Juventus e del Mister dell'Under 19, Andrea Bonatti. Alla Juventus dalla stagione 2019/20, sulla panchina dell'Under 16, nell'annata successiva ha preso la guida dell'Under 19. Con la Primavera bianconera il Mister ha guidato un percorso che ha reso protagonisti i ragazzi e la loro crescita, come singoli e come gruppo, fuori e dentro al campo. E i risultati si sono visti: Bonatti lascia un'Under 19 solida, forte, un team coeso e unito, che nel corso di questa stagione è stato protagonista in Italia (andando molto avanti in Coppa Italia e arrivando fino alla semifinale Scudetto) e ...

