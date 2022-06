Pubblicità

sportli26181512 : Intermania: squadra più forte e proprietà più debole del Milan, lo conferma il mercato: 'L'Inter è ancora una spann… - cmdotcom : #Inter mania: squadra più forte e proprietà più debole del #Milan, lo dice il #calciomercato [@CriGiudici]… -

Calciomercato.com

Nel caso del croato, il punto è un altro: Conte ha 'scippato' a parametro zero un giocatore dellache ha allenato . Niente di irregolare, ma si tratta di una mossa stonata ripensando ad ...Dove in tutti i principali tornei nazionali ha vinto lacon la migliore differenza reti. Il Milan rappresenta l'unica eccezione, visto che ha fatto peggio dei nerazzurri (+38 a +52). All'... Intermania: squadra più forte e proprietà più debole del Milan, lo dice il mercato