I risultati delle elezioni in tutti i capoluoghi (Di martedì 14 giugno 2022) In 12 su 26 si sa già chi è il nuovo sindaco, mentre per gli altri bisognerà aspettare i ballottaggi Leggi su ilpost (Di martedì 14 giugno 2022) In 12 su 26 si sa già chi è il nuovo sindaco, mentre per gli altri bisognerà aspettare i ballottaggi

Pubblicità

AndreaMarcucci : I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare u… - Giorgiolaporta : Ho provato a fare uno schemino sintetico a #Conte dei risultati delle #elezioniamministrative2022 con la delicatezz… - GiovaQuez : Ma come, nostra signora dei clacson oggi non parla dei risultati delle amministrative a Palermo, della spallata dec… - giampietrogiova : RT @AndreaMarcucci: I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare un di… - MatMaz72 : RT @flaviabertoliss: quindi #Draghi ed il suo #Governo in pochi mesi han raggiunto importanti risultati: quadruplicato il prezzo delle #bol… -