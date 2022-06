I 4,5 milioni di dollari chiesti dagli hacker all’Università di Pisa (Di martedì 14 giugno 2022) Il 16 giugno è un giorno cruciale per Pisa. Non soltanto perché in città tornerà la Luminara di San Ranieri, dopo due anni di assenza a causa del Covid, ma anche perché quel giorno scadrà – stando alle indicazioni pubblicate dal ricercatore Dario Fadda su Cybersecurity360 – il termine ultimo per il pagamento del riscatto da 4,5 milioni di dollari che il gruppo di ransomware ALPHV – che negli ambienti cyber è conosciuto anche come BlackCat – ha chiesto all’Università di Pisa. L’istituzione accademica toscana, infatti, è stata colpita da un attacco hacker nei giorni scorsi e i primi campioni di dati sono già stati pubblicati. L’ammontare totale dei file potrebbe essere di 54Gb complessivi. LEGGI ANCHE > Attacco hacker all’Università di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 giugno 2022) Il 16 giugno è un giorno cruciale per. Non soltanto perché in città tornerà la Luminara di San Ranieri, dopo due anni di assenza a causa del Covid, ma anche perché quel giorno scadrà – stando alle indicazioni pubblicate dal ricercatore Dario Fadda su Cybersecurity360 – il termine ultimo per il pagamento del riscatto da 4,5diche il gruppo di ransomware ALPHV – che negli ambienti cyber è conosciuto anche come BlackCat – ha chiestodi. L’istituzione accademica toscana, infatti, è stata colpita da un attacconei giorni scorsi e i primi campioni di dati sono già stati pubblicati. L’ammontare totale dei file potrebbe essere di 54Gb complessivi. LEGGI ANCHE > Attaccodi ...

