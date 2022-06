Elezioni amministrative | Palermo torna ai tempi più bui

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 giugno 2022) Trarre valutazioni politiche nazionali dalleè un gioco pericoloso e spesso inutile però qualche spunto interessante in giro non si può non intravedere.sembrata indietro di trent’anni. Non solo per l’ombra della mafia che ha portato all’arresto di un candidato poco prima dellema perché il rumore tutto intorno è lo stesso doloroso sapore deipiù bui., Cuffaro è sbarcato di nuovo sulle televisioni nazionali con l’atteggiamento del padre nobile Il candidato di centrodestra fortemente voluto e sostenuto da Dell’Utri e da Cuffato segna una vittoria facile. Cuffaro addirittura è sbarcato di nuovo sulle televisioni nazionali con l’atteggiamento del padre nobile. Non male per il ...