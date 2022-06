Elezioni amministrative: il voto Comune per Comune e la sconfitta di Lega e 5 Stelle (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo il primo turno delle Elezioni amministrative, è tempo di bilanci per i partiti. Al voto di domenica 12 giugno 2022, il centrodestra ha ottenuto più consensi del centrosinistra, conquistando senza ballottaggi tre capoluoghi di Regione, Genova, L’Aquila e Palermo e portandosi avanti a Catanzaro. Il centrosinistra ha vinto a Lodi ed è in vantaggio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo il primo turno delle, è tempo di bilanci per i partiti. Aldi domenica 12 giugno 2022, il centrodestra ha ottenuto più consensi del centrosinistra, conquistando senza ballottaggi tre capoluoghi di Regione, Genova, L’Aquila e Palermo e portandosi avanti a Catanzaro. Il centrosinistra ha vinto a Lodi ed è in vantaggio L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

matteorenzi : Il mio commento su referendum e elezioni amministrative - elio_vito : Spiace dirlo, ma i risultati delle liste di @forza_italia a queste elezioni amministrative, a parte il caso di Pale… - you_trend : ?? Il Partito Democratico è il partito che ha raccolto più voti in queste elezioni amministrative, ma è anche quello… - LucaDC1990 : @Luca_Mussati Accomunare le elezioni amministrative alle politiche non ha senso, i voti sono traslati a destra e no… - giovcusumano : RT @you_trend: ?? Il Partito Democratico è il partito che ha raccolto più voti in queste elezioni amministrative, ma è anche quello che si è… -