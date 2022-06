Elena Del Pozzo è morta | il cadavere della bimba di 5 anni fatto trovare dalla madre

(Di martedì 14 giugno 2022) Ne avevamo parlato solamente qualche ora fa, dopo la tremenda notizie del suo rapimento a seguito di un blitz avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, davanti ad un asilo nel catanese. Ora, arriva la tragedia: è stato ritrovato ilpiccolain undopo lunghissime ore di panico, apprensione e paura. Avrebbe compiuto 5nel prossimo mese di luglio, ed ora èsenza che se ne conoscano neppure le cause. Trovatala piccolaTroppe domande rimangono senza risposta, una tra tutte: cos’è successo? perché l’avevano rapita? Per il procuratore Zuccaro si tratta di “un gesto senza finalità di riscatto”. Escluso il coinvolgimentocriminalità ...

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Corriere : Elena Del Pozzo è morta: trovato il corpo della bambina rapita ieri a Catania - Domenico1oo777 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri del comando… - fishfvl_dreams : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -

ancora giallo sulla scomparsa diPozzo , la bimba che compirà 5 anni a luglio. I genitori della piccola hanno passato tutta la notte in caserma. I carabinieri hanno ascoltato anche altri familiari e amici, ma ancora nessuna ...Bambina rapita a Catania: sequestrata da uomini armati Catania, 14 giugno 2022 - E' stato trovato il cadavere diPozzo , la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Carabiniericomando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. È stata la madre a fare trovare il corpo della ...Elena Del Pozzo, la bimba rapita ieri nel Catanese, è stata trovata cadevere. I carabinieri sul posto con la madre.Alla fine Elena è stata ritrovata. Non più in vita. La piccola di 5 anni, che si pensava essere stata rapita ieri a Tremestieri Etneo (Catania), è stata trovata morta questa mattina. Il ritrovamento ...